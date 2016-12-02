Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Семин перевел Самедова в дубль

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Александр Самедов переведен в дубль.

- Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой. Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет.

Не могу сказать, будем ли мы рассчитывать на игрока в весенней части сезона. Тут все зависит от него, не от меня, - цитирует Семина ТАСС.

Ранее Семин рассказал, почему оставил в запасе Александра Самедова в матче с «Томью» (6:1). 

Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе «Спартака» и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Самедов: Перевод в дубль? Без комментариевПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не стал комментировать свой перевод в дубль по решению главного тренера Юрия Семина.«Спартак» – худшая команда чемпионата по разнице назначенных пенальтиВ матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Отметим, что первый гол от Молло красно-белые пропустили с пенальти.Александр Мирзоян: Игроки «Спартака» переоценили себяБывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых с «Крыльями Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.Точность острых передач «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» составила всего 19%В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.«Интер» намерен зимой приобрести КришитоКак сообщает Calciomercato.com, «Интер» хочет купить защитника «Зенита» Доменико Кришито в зимнее трансферное окно.Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин разбирает игру «Спартака» в Самаре.Сергей Ткачев может вернуться в ЦСКААгент полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Ткачева Владимир Дейнека рассказал, что футболист может вернуться в столичный ЦСКА.Владимир Эштреков: В «Локомотиве» есть футболисты, которые могут заменить СамедоваБывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков высказал свое мнение по поводу того, нужен ли железнодорожникам полузащитник Александр Самедов.Турнир прогнозистов РФПЛ. Результаты первого тураТурнир прогнозистов РФПЛ. Результаты первого тураВ рамках 16-го тура РФПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Николаем Рогановым в прогнозах.Георгий Миланов: Переход в «Спартак»? Лучше завершу карьеруПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов признался, что ни в коем случае не перешел бы в «Спартак».Леонид Слуцкий: ЦСКА будет бороться до конца, и мы просим болельщиков поддержать нас в этом стремленииГлавный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий выступил с обращением к болельщикам столичной команды.Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛЛунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает вам принять участие в голосовании.ВТБ продаст акции «Динамо» за один рубльПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что руководство банка ВТБ предложило ВФСО выкупить у него 74 процента акций футбольного клуба «Динамо» за символический рубль.Владислав Игнатьев: Когда я переходил в «Локомотив», ожидал от себя совсем другой игрыПолузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча с «Томью» (6:1) в рамках 16-го тура РФПЛ.«Московские судьи – это не страшно». Что советуют Мирче Луческу«Московские судьи – это не страшно». Что советуют Мирче ЛуческуГлавный тренер «Зенита» после победы над «Уфой» обозначил проблему – его команду слишком часто судят арбитры из Москвы.Уткин о поражении «Спартака»: А нефиг считать себя королями!Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.Илья Казаков: Мои источники утверждают – с Гинером уже согласовано назначение ГончаренкоБывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал новость о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.Гендиректор «Томи» не знает, когда перед футболистами погасят все долгиГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, как в клубе обстоят дела с погашением задолженностей.Самара. «Спартак». Карпин и КаррераСамара. «Спартак». Карпин и КаррераОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о волжских нокаутах красно-белых.Андрей Червиченко: «Спартак» слишком рано начал думать о первом местеАндрей Червиченко: «Спартак» слишком рано начал думать о первом местеБывший президент «Спартака» прокомментировал крупное поражение красно-белых от «Крыльев Советов».

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение