Семин перевел Самедова в дубль

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Александр Самедов переведен в дубль.

- Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой. Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет.

Не могу сказать, будем ли мы рассчитывать на игрока в весенней части сезона. Тут все зависит от него, не от меня, - цитирует Семина ТАСС.

Ранее Семин рассказал, почему оставил в запасе Александра Самедова в матче с «Томью» (6:1).

Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе «Спартака» и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи.