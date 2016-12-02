Владимир Эштреков: В «Локомотиве» есть футболисты, которые могут заменить Самедова

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков высказал свое мнение по поводу того, нужен ли железнодорожникам полузащитник Александр Самедов.

- Если останется – будет хорошо, а если уйдет – значит, уйдет, в «Локомотиве» есть другие люди, которые помогут команде в таком случае. В последнее время Самедов показывал достаточно хороший уровень игры, но будет ли его уход потерей, мы сможем узнать только в дальнейшем, сейчас об этом сложно говорить, - цитирует Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

По информации СМИ, 32-летний полузащитник уже провел успешные переговоры с руководством красно-белых и присоединится к своей новой команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около пяти миллионов евро. При этом контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад составит около 2,4 миллиона евро, также в договоре предусмотрят различные бонусы за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать около 8,5 миллиона евро.

Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи.

