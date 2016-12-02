Руководитель правового управления ОКР: Спортсмены сами должны отдавать медали, но они, как правило, этого не делают

Руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова не подтвердила информацию, согласно которой у российский спортсменов отнимают медали, завоеванные на ОИ-2008 и 2012.

В частности, речь идет не только об удалении из базы данных, но и о возвращении самой медали.

«У нас нет информации о том, что хотя бы одна медаль была возвращена. Мы же не можем отобрать у спортсменов то, что они хранят. Предполагается, что спортсмены сами должны отдавать медали, но они, как правило, этого не делают. Никаких принудительных мер со стороны МОК и ОКР на этот счет нет. Остается рассчитывать на сознательность», – цитирует Бриллиантову «Собеседник».





