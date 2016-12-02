Сергей Ткачев может вернуться в ЦСКА

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Ткачева Владимир Дейнека рассказал, что футболист может вернуться в ЦСКА.

- ЦСКА все еще рассчитывает на Ткачева, но непростая финансовая ситуация вынудила клуб отдать в аренду некоторых футболистов. В ЦСКА его брали как левого защитника, хотя Сергей — универсальный атакующий игрок. Но сейчас из-за дефицита креативных полузащитников Ткачева могут вернуть в Москву, - цитирует агента «Матч ТВ».

В Самаре игрок выступает на правах аренды. В текущем сезоне Ткачев провел за «Крылья Советов» 12 матчей в РФПЛ и забил два гола.