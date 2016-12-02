Молодежка «Зенита» обыграла «Ростов», Лесовой забил первый гол за петербуржцев

В матче 17-го тура Молодежного первенства России «Зенит»-м в Батайске победил сверстников из «Ростова» со счетом 4:2.

За ростовский клуб отличились Артем Соболь и Юрий Захаров, у гостей дубль оформил Дмитрий Кириллов, также забили Станислав Крапухин и Даниил Лесовой, для которого этот мяч стал первым в составе сине-бело-голубых.

Основные команды проведут встречу 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, подопечные Игоря Симутенкова идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Ростовчане расположились на десятой строчке с 22 очками.

Следующий матч «Зенит» проведет 3 марта в Москве против ЦСКА, «Ростов» в тот же день встретится в Томске с «Томью».