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«Интер» намерен зимой приобрести Кришито

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Как сообщает Calciomercato.com, «Интер» хочет купить защитника «Зенита» Доменико Кришито в зимнее трансферное окно.

По информации источника, миланский клуб готов взять итальянца в аренду с опцией выкупа, либо обменять его на одного из своего футболистов. «Нерадзурри» готовы предложить сине-бело-голубым полузащитника Фелипе Мело, форварда Джонатана Биабиани, либо взять в аренду нападающего Габриэла.

Отмечается, что летом «Зенит» проявлял интерес к игрокам «Интера» защитнику Джейсону Мурильо и форварду Стефану Йоветичу.  

Напомним, Кришито играет за «Зенит» с августа 2011 года после перехода из «Дженоа». Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года. Летом 29-летним футболистом интересовались «Интер» и «Наполи».

В сезоне-2016/2017 защитник отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 17 встречах за сине-бело-голубых.

Всего за «Зенит» Кришито провел 171 матч, забил 13 мячей и отдал 19 голевых передач. В составе сборной Италии он принял участие в 22 встречах.

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