Точность острых передач «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» составила всего 19%

В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.

По данным InStat, «Спартак» больше владел мячом – 59% против 41%, сделал больше передач – 607 (точность – 83%) против 370 (77%), выиграл больше единоборств – 100 против 91, нанес больше ударов по воротам – 16 (5 в створ) против 10 (5), совершил больше обводок – 27 против 25 и отборов мяча – 41 против 35.

«Крылья Советов» были лучше в эффективности дриблинга – 60% против 44% и отборов – 66% против 63%. Кроме того, хозяева были намного точнее в острых передачах – 53% против 19%.