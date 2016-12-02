Точность острых передач «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» составила всего 19%
В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.
По данным InStat, «Спартак» больше владел мячом – 59% против 41%, сделал больше передач – 607 (точность – 83%) против 370 (77%), выиграл больше единоборств – 100 против 91, нанес больше ударов по воротам – 16 (5 в створ) против 10 (5), совершил больше обводок – 27 против 25 и отборов мяча – 41 против 35.
«Крылья Советов» были лучше в эффективности дриблинга – 60% против 44% и отборов – 66% против 63%. Кроме того, хозяева были намного точнее в острых передачах – 53% против 19%.
Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция