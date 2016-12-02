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Лебедев оказался тяжелее Гассиева на взвешивании перед боем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 2 декабря в Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром, главным событием которого станет бой между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, владеющим статусом официального претендента на титул IBF.

Лебедев и Гассиев уложились в лимит категории до 200 фунтов (90,72 кг). Под Денисом весы указали на отметку в 90,6 кг, в то время как претендент показал вес в 90 кг ровно.

Отметим, что турнир состоится 3 декабря.

Полные результаты взвешивания выглядят следующим образом:

Бой в первом тяжелом весе за титулы WBA/IBF

Денис Лебедев (29-2-0, 22 КО) 90,6 кг - Мурат Гассиев (23-0-0, 17 КО) 90,0 кг

Бой за титулы IBF/IBO в первом полусреднем весе

Эдуард Трояновский (25-0-0, 22 КО) 63,35 кг - Джулиус Индонго (20-0-0, 10 КО) 62,7 кг

Финал реалити-шоу «Бой в большом городе»

Георгий Челохсаев 63,6 кг - Владимир Мышев 62,5 кг

Бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Дмитрий Кудряшов (19-1-0, 19 КО) 90,3 кг - Сантадер Сильгадо (27-3-0, 21 КО) 91,1 кг

Бой за титул WBA International в первом тяжелом весе

Рахим Чахкиев (26-2-0, 19 КО) 88,95 кг - Максим Власов (35-2-0), 18 КО 89,35 кг

Бой за титул WBA в легком весе 

Светлана Кулакова (10-0-1, 1 КО) 63,05 кг - Приска Вико (6-3-0, 0 КО) 62,8 кг

Рейтинговый бой в первом тяжелом весе

Алексей Егоров 89,8 кг - Лукаш Русевич (22-26, 13 КО) 91,2 кг

Рейтинговый бой в первом тяжелом весе 

Андрей Афонин 100,75 кг - Эмилие Сарате (20-17-3, 11 КО) 106,05 кг 

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