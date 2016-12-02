Лебедев оказался тяжелее Гассиева на взвешивании перед боем

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«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря» Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев и претендент на титулы Мурат Гассиев.

Денис Лебедев: Самая тяжелая часть уже закончена. Осталась самая важная Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя со своим соотечественником Муратом Гассиевым.

Сергей Ковалев: Предположу, что Гассиеву не хватит времени для адаптации в России Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между двумя россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

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Фредди Роуч: Все понимают, кто фаворит в поединке Лебедев – Гассиев Тренер Дениса Лебедева Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим подопечным и Муратом Гассиевым.

Мурат Гассиев: Поединок с Лебедевым будет бескомпромиссным Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Денисом Лебедевым, который является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA.

«Денис – за ЦСКА, я – за «Барселону» В понедельник прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса, который пройдет в Москве 3 декабря.

Денис Лебедев: СМИ преувеличили историю с авиадебоширом Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев, готовящийся к бою с Муратом Гассиевым, рассказал о нештатной ситуации во время его перелета в конце прошлой недели из Лос-Анджелеса в Москву.

Денис Лебедев: Соглашусь с Гассиевым, наша разница в опыте не будет решающим фактором Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя со своим соотечественником Муратом Гассиевым.

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Федор Лапин: Гассиеву может не хватить опыта в бою против Лебедева Известный российский тренер Федор Лапин поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Дмитрий Кудряшов: В поеднике Лебедев – Гассиев не может быть явного фаворита Российский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Чахкиев и Власов сразятся в андеркарте чемпионского боя Лебедев - Гассиев 3 декабря Олимпийский чемпион Лондона-2012 Рахим Чахкиев проведет бой с соотечественником Максимом Власовым 3 декабря в Москве.

Денис Лебедев: Многие говорят, что Гассиев – будущее крузервейта. Придется мне их огорчить Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев рассказал о ходе своей подготовки к бою с соотечественником Муратом Гассиевым.

Денис Лебедев: Свежесть и скорость – несомненные плюсы Гассиева Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебдев поделился ожиданиями от боя против своего соотечественника Мурата Гассиева. В этом бою он будет отстаивать чемпионский титул чемпиона мира.

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Бой Поветкин – Стиверн может состояться 3 декабря в один вечер с поединком Лебедев – Гассиев Бой между российским тяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может состояться 3 декабря в Москве.

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