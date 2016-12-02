Фернандо чаще всех в «Спартаке» терял мяч

В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Паскуато – 6 ударов (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 102 (точность – 82%), а острых передач – Молло – 4 (75%). Также Молло стал лучшим в дриблинге – 11 обводок (7 удачных). В единоборства чаще всех вступал Корниленко – 48 (выиграл 33%). Он же совершил больше всех фолов – 5.

Отметим, что Фернандо стал рекордсменом тура по количеству передач – 102. Однако его точность – 82% – на семь процентов ниже среднего показателя сезон. Кроме того, бразилец потерял мяч 18 раз, став худшим в составе «Спартака».