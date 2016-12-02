Фернандо чаще всех в «Спартаке» терял мяч
В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Паскуато – 6 ударов (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 102 (точность – 82%), а острых передач – Молло – 4 (75%). Также Молло стал лучшим в дриблинге – 11 обводок (7 удачных). В единоборства чаще всех вступал Корниленко – 48 (выиграл 33%). Он же совершил больше всех фолов – 5.
Отметим, что Фернандо стал рекордсменом тура по количеству передач – 102. Однако его точность – 82% – на семь процентов ниже среднего показателя сезон. Кроме того, бразилец потерял мяч 18 раз, став худшим в составе «Спартака».
Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция