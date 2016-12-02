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Фернандо чаще всех в «Спартаке» терял мяч

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Паскуато – 6 ударов (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 102 (точность – 82%), а острых передач – Молло – 4 (75%). Также Молло стал лучшим в дриблинге – 11 обводок (7 удачных). В единоборства чаще всех вступал Корниленко – 48 (выиграл 33%). Он же совершил больше всех фолов – 5.

Отметим, что Фернандо стал рекордсменом тура по количеству передач – 102. Однако его точность – 82% – на семь процентов ниже среднего показателя сезон. Кроме того, бразилец потерял мяч 18 раз, став худшим в составе «Спартака».

Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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