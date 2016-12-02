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Александр Мирзоян: Игроки «Спартака» переоценили себя

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых с «Крыльями Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.

– Была недооценка соперника?
– Переоценка себя. Прямая обязанность игроков обороны – не пропустить гол.  Потом уже можно подыграть и подключиться в атаку. Но это потом, а в первую очередь – защита.

– Не допустила ли ошибок судейская бригада?
– Вы сами все видели. Я о судействе не говорю с тех пор, как завершил тренерскую деятельность. Все судят неоднозначно. Все судят неоднозначно. Может, арбитры и ошибались. Я не знаю.

– Ключевым моментом матча стало назначение пенальти и упущенная возможность «Спартаком» забить гол в конце первого тайма?
– Что такое ключевой момент? Можно было отыграться и при счете 0:2. Бывало и с 0:3 команда уходила от поражения. Ключевым моментом было то, что спартаковцы вышли, переоценив себя. Он был в самом начале.

Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином». 

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