«Спартак» – худшая команда чемпионата по разнице назначенных пенальти

В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Отметим, что первый гол от Молло красно-белые пропустили с пенальти.

Этот пенальти стал четвертым, назначенным в ворота «Спартака» в нынешнем сезоне. Сами красно-белые пока ни разу не исполнили одиннадцатиметровый удар.

Статистика пенальти в сезоне-2016/17



