«Спартак» – худшая команда чемпионата по разнице назначенных пенальти
В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Отметим, что первый гол от Молло красно-белые пропустили с пенальти.
Этот пенальти стал четвертым, назначенным в ворота «Спартака» в нынешнем сезоне. Сами красно-белые пока ни разу не исполнили одиннадцатиметровый удар.
Статистика пенальти в сезоне-2016/17
Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция