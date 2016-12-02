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Александр Самедов: Перевод в дубль? Без комментариев

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов не стал комментировать свой перевод в дубль по решению главного тренера Юрия Семина.

Напомним, накануне Самедов не принял участия в матче «Локомотива» с «Томью» (6:1), а в пятницу Юрий Семин сообщил, что игрок будет тренироваться с дублирующим составом. Решение, сыграет ли Самедов с «Тереком» в ближайшем туре, Семин примет позже.

Семин перевел Самедова в дубль

- Могли бы вы прокомментировать последние события, в частности, ваш перевод в дубль? – спросил Александра Самедова корреспондент «Советского спорта».
- Не могу. Без комментариев.

Матч

Томь - Локомотив - 1:6 (0:0)

Голы

Бикфалви 48 (1:0). Коломейцев 51 (1:1). Фернандеш 67 (1:2). Денисов И. 71 (1:3). Майкон 76 (1:4). Игнатьев 79 (1:5). Коломейцев 82 (1:6).

Состав

Томь: Солосин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Бордачёв, Комбаров, Попов (Кудряшов, 71), Дроппа (Баляйкин, 80), Ковальчук, Бикфалви (Погребняк, 84), Касьян

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович (Галаджан, 82), Михалик (Шишкин, 45), Фернандеш, Миранчук, Касаев (Игнатьев, 27), Денисов И., Коломейцев, Майкон

Предупреждения:

Бордачёв, 23; Касьян, 52 - Гилерме, 23

Удаления:

Касьян, 62 - нет

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 декабря 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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