Александр Самедов: Перевод в дубль? Без комментариев

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов не стал комментировать свой перевод в дубль по решению главного тренера Юрия Семина.

Напомним, накануне Самедов не принял участия в матче «Локомотива» с «Томью» (6:1), а в пятницу Юрий Семин сообщил, что игрок будет тренироваться с дублирующим составом. Решение, сыграет ли Самедов с «Тереком» в ближайшем туре, Семин примет позже.

Семин перевел Самедова в дубль

- Могли бы вы прокомментировать последние события, в частности, ваш перевод в дубль? – спросил Александра Самедова корреспондент «Советского спорта».

- Не могу. Без комментариев.