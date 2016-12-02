Власов и Чахкиев прошли официальное взвешивание перед боем за титул интерконтинентального чемпиона

Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов (Самара), владеющий титулом Интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской организации (IBO) опередил на официальной процедуре взвешивания олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева в Москве.

На весах Власов показал - 89, 3 кг, Чахкиев - 89,0 кг. Бой за титул Интерконтинентального чемпиона WBA в первом тяжелом весе до 90,89 кг пройдет уже завтра в «Мегаспорте».

30-летний Власов, недавно перешедший в первый тяжелый вес, имеет на счету 35 побед (18 нокаутом) и два поражения, рекорд 33-летнего Чахкиева насчитывает - 26 побед (19 нокаутом) и два поражения.