Дмитрий Побережец: Я сделаю за Харитонова его работу!

Чемпион The Zone FC Дмитрий Побережец пришел на замену известного российского тяжеловеса Сергея Харитонова в бою 3 декабря в Екатеринбурге против бразильского бойца Франциско Сандро да Силвы.

Напомним, что поединок Харитонова против Франциско Сандро да Силвы, намеченный на 3 декабря в рамках турнира MixFace, был отложен по причине запрета, наложенного американской лигой смешанных единоборств Bellator.

«Я сразу принял предложение и согласился на бой. Принял решение сразу, так как профессиональные бойцы всегда готовы к неожиданности», - прокомментировал Побережец. - Организация Bellator не дала Сергею провести этот поединок. Я сделаю за Харитонова его работу. Подготовка прошла в сжатые сроки, но сейчас я нахожусь на пике формы и на пике подготовки. 3 декабря бой покажет. Бразилец обладает внушительными габаритами, но размер не имеет значения. У меня бывали соперники покрупнее. Ростом с бразильцем мы одинаковы, я чуть полегче, значит, чуть-чуть побыстрее, так что скорость и техника будет моим преимуществом», - добавил спортсмен.