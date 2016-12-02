Спиридонова не выступит на турнире в Японии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова не выступит на декабрьском турнире в Японии.

- В составе произошли изменения. Спиридонова не поедет в Японию, так как еще не успела набрать должную форму после Олимпиады. Не будет там и Стретовича, который травмирован, - цитирует Родионенко ТАСС.

В прошлом году на турнире в японской Тойоте Спиридонова заняла первое место в упражнениях на брусьях, Виктория Комова - на бревне, Мария Пасека - в опорном прыжке, а Ксения Афанасьева - в вольных упражнениях. Турнир в Японии состоится 10-11 декабря.



