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Спиридонова не выступит на турнире в Японии

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова не выступит на декабрьском турнире в Японии.

- В составе произошли изменения. Спиридонова не поедет в Японию, так как еще не успела набрать должную форму после Олимпиады. Не будет там и Стретовича, который травмирован, - цитирует Родионенко ТАСС. 

В прошлом году на турнире в японской Тойоте Спиридонова заняла первое место в упражнениях на брусьях, Виктория Комова - на бревне, Мария Пасека - в опорном прыжке, а Ксения Афанасьева - в вольных упражнениях. Турнир в Японии состоится 10-11 декабря. 


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