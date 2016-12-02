Екатеринбург соберет сильнейших бойцов ММА полусреднего веса

3 декабря в Екатеринбурге пройдет Гран-при «восьмерка» на выбывание среди сильнейших бойцов ММА полусреднего веса из России, Китая, Голландии, Киргизии, Бразилии. Состязания такого формата известны зрелищным и бескомпромиссным характером, так как проходят в один день до определения победителя.

Состав участников «восьмерки» выглядит так: чемпион Уральского Федерального округа по грепплингу Олег Оленичев (Екатеринбург), призер чемпионата Европы по универсальному бою Василий Курочкин (Екатеринбург),чемпион России по кудо Курбан Раджабов (Уфа), призёр Чемпионата России по рукопашному бою - Артур Караваев (Екатеринбург), чемпион китайской профессиональной лиги ММА Наурдебик Баетихан (Китай), чемпион Бельгии по тайскому боксу Хосе Вава Кикумби (Нидерланды), чемпион Гран-при PRIME Selection 2016 Кямран Аббасов (Кыргызстан), мастер бразильского джиу-джитсу Эдуардо Андраде -Куритиба (Бразилия).

Гран-при заявлен в рамках грандиозного бойцовского шоу под эгидой промоушена MixFace. В главном бою вечера чемпион The Zone FC Дмитрий Побережец заменит Сергея Харитонова в бою против Франциско Сандро да Силвы. Вторым главным событием турнира станет бой двукратного чемпиона мира Венера Галиева против бразильца Марсио»Бога Войны» Андраде.