Федор Емельяненко: Все победители чемпионата мира достойно представили нашу страну

Национальная сборная России завоевала все золотые награды чемпионата мира по ММА, завершившегося в Макао.

Российские спортсмены повторили успех недавнего чемпионата Европы, где наши представители также выиграли все первые места. Чемпионами мира 2016 года стали: Омар Нурмагомедов, Курбан Тайгибов, Мурад Рамазанов, Алибег Расулов, Гамзат Хирамагомедов, Магомед Анкалаев, Амирзан Исагаджиев. В общекомандном зачете сборная России также заняла первое место.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко: «Хочу выразить слова благодарности всем нашим спортсменам национальной сборной, тренерскому штабу, врачу команды и всем сотрудникам Союза ММА России. Спортсмены прошли большой путь, проделали огромную работу, выдержали сложный отбор.

Несмотря на растущую конкуренцию среди стран, наши ребята, благодаря грамотно выстроенной подготовке, силе духа и упорным тренировкам, показали 100 процентный результат. Мы гордимся, что у нас уже появились двукратные чемпионы мира – Магомед Анкалаев и Гамзат Хирамагомедов. Приятно наблюдать как развивается спортсмен, и от турнира к турниру прибавляет в мастерстве.

Все победители чемпионата мира достойно представили нашу страну. Наши чемпионы в ближайшее время получат звание «мастер спорта международного класса», - добавил Емельяненко.