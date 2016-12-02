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Россияне Забияко и Энберт заменят немецкую пару Савченко/Массо в финале Гран-при

Источник:  ISUКомментарии

Пара из Германии Алена Савченко/Бруно Массо снялась с финала Гран-при, который пройдет в Марселе.

В финале немецкую пару заменят россияне Наталья Забияко и Александр Энберт, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Савченко получила травму ноги во время произвольной программы на этапе Гран-при во Франции. Из-за повреждения фигуристка не тренировалась две недели. 

Напомним, что финал Гран-при состоится в Марселе с 8 по 11 декабря. 

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