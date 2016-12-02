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Гарри Каспаров: Карлсен – шахматист чемпионского уровня, а Карякин – просто сильный гроссмейстер

Источник:  Радиостанция СвободаКомментарии

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров подвел итоги матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Напомним, Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был – 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.

«Очевидно, что Карлсен сыграл матч значительно ниже своих возможностей. Я не знаю, какого объема у него была дебютная, психологическая подготовка. Но по тому, как Карлсен играл, очевидно, что он все-таки не смог серьезно отнестись к своему сопернику. Очевидно, что Магнус является фаворитом, он превосходит Карякина практически во всех стадиях шахматных партий. Но матч – это противостояние двух характеров, поэтому психологическая устойчивость к противоборству очень важна. Мне кажется, Магнус смотрел в начале матча через голову Карякина, думал о том, как будет развиваться его шахматная карьера, что удастся сделать в Америке для раскрутки шахмат.

Произошедшее в третьей и особенно четвертой партии не вписывается в мое представление о том, как может играть Магнус. Но если в третьей партии выигрыш был ускользающий, то в четвертой партии Магнус имел ходу к 20-му выигрышную позицию, оценка этой позиции не менялась ходов 25 или 30, он мог выиграть много раз, не требовалось даже никакого сложного расчета вариантов. И то, что в итоге Карякину удалось построить крепость, — это оказалось, мне кажется, для Магнуса своего рода шоком. И в следующих четырех партиях инициатива если не перешла к Карякину, то, во всяком случае, он играл достаточно уверенно. Когда в восьмой партии Магнус в очередной раз перегнул палку, он был за это наказан. Тем не менее даже эти перипетии матча не меняли общей оценки. Все-таки Магнус – шахматист чемпионского уровня, а Карякин – просто сильный гроссмейстер, которому удалось за счет боевых спортивных качеств добраться до матча на звание чемпиона.

Карякин как чемпион мира по шахматам был бы недоразумением. Все-таки 16 чемпионов мира, начиная со Стейница, – это ряд выдающихся мастеров, которым шахматы гордятся. Было бы очень странно, должны были встать звезды в необычную конфигурацию для того, чтобы шахматист уровня Карякина обыграл шахматиста уровня Карлсена», – цитирует Каспарова «Радио Свобода».

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