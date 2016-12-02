В 16-м туре премьер-лиги установлен антирекорд посещаемости этого сезона

Восемь матчей 16-го тура премьер-лиги посетили 56365 человек, то есть средняя аудитория составила 7046 человек.

Это худший показатель в нынешнем сезоне. Стадионы заполнились лишь на 25,3%, что также является антирекордом.

Самым посещаемым стал матч «Зенит» – «Уфа», который собрал 15813 зрителей. Самая малочисленная аудитория была на матче «Анжи» – «Амкар» – 2100. Посещаемость шести матчей из восьми не превысила 10 тысяч человек.

После 16-го тура средняя посещаемость сезона-2016/17 составляет 11183 человека.