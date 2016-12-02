«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном до 2019 года
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген продолжит выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
Отмечается, что сегодня игрок сборной Бельгии подписал со «шпорами» новый контракт, рассчитанный до 2019 года.
Напомним, футболист выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В нынешнем сезоне Вертонген сыграл в чемпионате Англии тринадцать матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
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