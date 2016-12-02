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Зидан, Сантуш и Раньери претендуют на звание лучшего тренера года

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Стала известна тройка претендентов на звание лучшего тренера 2016 года по версии ФИФА.

В тройку вошли главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш и тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери.

Зидан в 2015 году выиграл с мадридским клубом Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Сантуш помог сборной Португалии выиграть чемпионат Европы в 2016 году. Раньери вместе с «Лестером» впервые в истории клуба выиграл АПЛ. 

Имя лучшего тренера будет объявлено на церемонии ФИФА, которая пройдет в Цюрихе 9 января 2017 года. 

Месси, Роналду и Неймар номинированы на попадание в сборную года по версии ФИФА и FIFPro

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