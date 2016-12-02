Комбаров получил травму и не сыграет с «Рубином» 5 декабря

Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», защитник Дмитрий Комбаров получил травму в матче 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».



Отмечается, что сегодня игрок сборной России прошел медицинское обследование, которое выявило у него микронадрыв мышц правого бедра.

Также сообщается, что футболист столичной команды точно не сыграет с «Рубином», встреча с которым состоится в понедельник (5 декабря) в Москве.

Напомним, матч «Крыльев» и «Спратака» завершился победой самарского клуба со счетом 4:0, а сам Комбаров покинул поле после первого тайма.



