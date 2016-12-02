Комбаров получил травму и не сыграет с «Рубином» 5 декабря
Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», защитник Дмитрий Комбаров получил травму в матче 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».
Отмечается, что сегодня игрок сборной России прошел медицинское обследование, которое выявило у него микронадрыв мышц правого бедра.
Также сообщается, что футболист столичной команды точно не сыграет с «Рубином», встреча с которым состоится в понедельник (5 декабря) в Москве.
Напомним, матч «Крыльев» и «Спратака» завершился победой самарского клуба со счетом 4:0, а сам Комбаров покинул поле после первого тайма.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция