Леонид Федун: Уверен, что Каррера все делает правильно

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.

- Конечно, поражение от «Крыльев» тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего - психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах. Мы уверены, что Каррера все делает правильно, надеемся на усиление в трансферное окно и продолжаем двигаться дальше, - сказал Федун ТАСС.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».