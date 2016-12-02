Леонид Федун: Уверен, что Каррера все делает правильно
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.
- Конечно, поражение от «Крыльев» тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего - психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах. Мы уверены, что Каррера все делает правильно, надеемся на усиление в трансферное окно и продолжаем двигаться дальше, - сказал Федун ТАСС.
«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция