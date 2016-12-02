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Александр Гуськов: Зуб нужен СКА для глубины состава

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился своим мнением о переходе защитника «Амура» Артема Зуба в СКА.

- СКА борется за Кубок Гагарина, и никто не знает, сколько игр придется сыграть для достижения цели. В плей-офф может много непредсказуемого, в том числе и травмы. Во-вторых, Зуб нужен для глубины состава, а еще он – молодой хоккеист, который прогрессирует, вызывался в сборную России.

Артем Зуб: Думал, что сегодня буду играть, но утром мне объявили о переходе в СКА

Я так понимаю, Знарку он подошел, по крайней мере, для своей команды. СКА – это клуб, который может позволить себе усилиться. Почему бы и нет, если есть такие возможности?! Думаю, это хороший ход. Некоторые игроки еще больше раскрываются в топовых клубах, которые борются за высокие места. Конечно, кто-то теряется и потом в своей карьере зависает. Зуб прогрессирует, и все в новой команде будет зависеть в большей степени от него – не стушуется ли он, как будет себя проявлять, - приводит слова Гуськова «Чемпионат.com».

Напомним, 1 декабря защитник «Амура» Артем Зуб перешел в СКА. Хабаровский клуб получил взамен денежную компенсацию.

21-летний россиянин провел в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 34 матча, в которых набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «-2».

В ноябре 2016 года Зуб в составе сборной России принял участие в Кубке Карьяла, где в трех матчах отметился голевой передачей. 

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