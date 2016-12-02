Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Ракитича
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем.
Как сообщает Don Balon, португальский специалист считает, что игрок сборной Хорватии составит хорошую пару в центре полузащиты вместе с Полем Погба.
Минувшим летом сообщалось, что на Ракитича также претендовал мадридский «Реал».
В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник сине-гранатовых провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.
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