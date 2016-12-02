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Молодежное первенство. 17-й тур. «Ростов» проиграл «Зениту», ЦСКА примет «Урал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 17-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство
17-й тур

Матч

Ростов (мол) - Зенит (мол) - 2:4 (2:2)

Голы

Соболь 5 (1:0). Кириллов 13 (1:1). Захаров 25 (2:1). Кириллов 45 (2:2). Лесовой 63 (2:3). Крапухин 69 (2:4).

Состав

Ростов (мол): Комиссаров, Скопинцев (Сухомлинов, 73), Ковалёв, Соболь (Карнута, 82), Христис, Забродин (Мкртчян, 76), Захаров, Ярошенко (Тананеев, 66), Шаповалов, Ходунов (Соловьёв, 66), Вебер (Нескоромный, 10)

Зенит (мол): Рыбиков, Пенчиков, Котов (Денисов, 90), Круговой, Бугриев, Каккоев, Кириллов (Колдунов, 81), Мусаев, Макеев (Козлов, 64), Крапухин (Плетнев, 88), Лесовой (Некрасов, 84)

Предупреждения:

нет - Мусаев, 8; Бугриев, 42

Судья:

Тарас Шевченко (Россия)

Место и дата

02 декабря 13:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - Урал (мол) - 3:1 (1:1)

2-й тайм

Голы

Хосонов 11 (1:0). Бугуи 30 (1:1). Жамалетдинов 51 (2:1). Жамалетдинов 64 (3:1).

Состав

ЦСКА (мол): Кырнац, Маклаков, Кривулькин, Алибеков, Станисавлевич, Леонов, Олейников, Кучаев, Хосонов, Тикнизян, Жамалетдинов

Урал (мол): Шубин, Горин, Сулейманов, Хозин, Панков, Голубцов, Валиахметов, Серченков, Щербаков, Юсупов, Бугуи

Судья:

Константин Молчанов (Россия)

Место и дата

02 декабря 16:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Терек (мол)

Место и дата

04 декабря 11:30, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар (мол) - Оренбург (мол)

Место и дата

04 декабря 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал (мол) - Анжи (мол)

Место и дата

04 декабря 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Томь (мол)

Место и дата

04 декабря 13:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

04 декабря 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Крылья Советов (мол)

Место и дата

04 декабря 17:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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