Молодежное первенство. 17-й тур. «Ростов» проиграл «Зениту», ЦСКА примет «Урал»
Результаты матчей 17-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
17-й тур
Матч
Ростов (мол) - Зенит (мол) - 2:4 (2:2)
Голы
Соболь 5 (1:0). Кириллов 13 (1:1). Захаров 25 (2:1). Кириллов 45 (2:2). Лесовой 63 (2:3). Крапухин 69 (2:4).
Состав
Ростов (мол): Комиссаров, Скопинцев (Сухомлинов, 73), Ковалёв, Соболь (Карнута, 82), Христис, Забродин (Мкртчян, 76), Захаров, Ярошенко (Тананеев, 66), Шаповалов, Ходунов (Соловьёв, 66), Вебер (Нескоромный, 10)
Зенит (мол): Рыбиков, Пенчиков, Котов (Денисов, 90), Круговой, Бугриев, Каккоев, Кириллов (Колдунов, 81), Мусаев, Макеев (Козлов, 64), Крапухин (Плетнев, 88), Лесовой (Некрасов, 84)
Предупреждения:
Судья:
Тарас Шевченко (Россия)
Место и дата
02 декабря 13:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
ЦСКА (мол) - Урал (мол) - 3:1 (1:1)2-й тайм
Голы
Хосонов 11 (1:0). Бугуи 30 (1:1). Жамалетдинов 51 (2:1). Жамалетдинов 64 (3:1).
Состав
ЦСКА (мол): Кырнац, Маклаков, Кривулькин, Алибеков, Станисавлевич, Леонов, Олейников, Кучаев, Хосонов, Тикнизян, Жамалетдинов
Урал (мол): Шубин, Горин, Сулейманов, Хозин, Панков, Голубцов, Валиахметов, Серченков, Щербаков, Юсупов, Бугуи
Судья:
Константин Молчанов (Россия)
Место и дата
02 декабря 16:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 11:30, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 13:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Краснодар (мол) - Крылья Советов (мол)
Место и дата
04 декабря 17:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция