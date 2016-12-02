Голкипер студенческой команды отразил 98 бросков и обновил рекорд США

Вратарь студенческой команды «Моррис/Бенсон» Тони Бранс в матче с «Литчфилдом» отразил 98 бросков по своим воротам установил новый рекорд США по количеству отраженных бросков. Об этом сообщает официальный сайт команды mnhockeyhub.com.

- Я немного удивился узнав об этом, - признался после игры Бранс. - На протяжении всей карьеры по моим воротам много бросали. Но такого никогда не было.

Предыдущее достижение принадлежало голкиперу из «Flint Northern» Джейми Рэмзи, отразившему в 1987 году 87 бросков.



Отметим, что, несмотря на рекорд, команда Бранса уступила сопернику со счетом 0:12.