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Голкипер студенческой команды отразил 98 бросков и обновил рекорд США

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Вратарь студенческой команды «Моррис/Бенсон» Тони Бранс в матче с «Литчфилдом» отразил 98 бросков по своим воротам установил новый рекорд США по количеству отраженных бросков. Об этом сообщает официальный сайт команды mnhockeyhub.com.

- Я немного удивился узнав об этом, - признался после игры Бранс. - На протяжении всей карьеры по моим воротам много бросали. Но такого никогда не было.

Предыдущее достижение принадлежало голкиперу из «Flint Northern» Джейми Рэмзи, отразившему в 1987 году 87 бросков.

Отметим, что, несмотря на рекорд, команда Бранса уступила сопернику со счетом 0:12.

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