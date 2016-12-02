«Интер» не делал «Зениту» предложения по Кришито

Миланский «Интер» не вел переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера защитника Доменико Кришито, сообщает «Спорт день за днем».

Ранее итальянские СМИ сообщили о желании «нерадзурри» приобрести 29-летнего итальянца уже этой зимой. По информации источника, «Интер» не готов платить 15 млн евро, которые просит за игрока «Зенита», и рассчитывает включить в сделку одного из своих игроков - речь идет о защитнике Джейсоне Мурильо, полузащитнике Фелипе Мелу и нападающем Джонатане Бьябьяни.

Напомним, Кришито играет за «Зенит» с августа 2011 года после перехода из «Дженоа». Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2018 года. Летом 29-летним футболистом интересовались «Интер» и «Наполи».

В сезоне-2016/2017 защитник отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 17 встречах за сине-бело-голубых.

Всего за «Зенит» Кришито провел 171 матч, забил 13 мячей и отдал 19 голевых передач. В составе сборной Италии он принял участие в 22 встречах.