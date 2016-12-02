«Ростов» – «Зенит». Александр Кержаков не полетел на матч с ростовчанами
Тренерский штаб «Зенита» взял 20 футболистов на матч 17 тура чемпионата России против «Ростова».
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.
Полузащитники: Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Артур Юсупов.
Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Напомним, матч «Ростов» - «Зенит» пройдет 3 декабря на стадионе «Олимп-2» начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически