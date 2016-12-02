Денис Мацуев: Везение «Спартака» закончилось, оно не бесконечно
Пианист-виртуоз, посол чемпионата ЧМ-2018 Денис Мацуев поделился эмоциями от матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
- Не испытываю
никакого негатива относительно крупного
поражения «Спартака». У каждой команды
бывают неудачные игры, на это может
наткнуться любой клуб. Считаю, что это
очень полезный и своевременный холодный
душ для «Спартака».
Везение закончилось, оно не бесконечно. Этот элемент точно присутствовал в последних трех матчах. Однако я уверен, что Массимо Каррера и футболисты разберутся и примут соответствующие меры. Я не шокирован. Повторюсь, такое поражение – это своевременная пощечина для «Спартака». Ждем матча с «Рубином» и надеемся, что все будет как надо, - передает слова Мацуева «Чемпионат».
Напомним, что в четверг «Крылья Советов» на своем поле разгромили московский клуб со счетом 4:0.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция