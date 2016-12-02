Денис Мацуев: Везение «Спартака» закончилось, оно не бесконечно

Пианист-виртуоз, посол чемпионата ЧМ-2018 Денис Мацуев поделился эмоциями от матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

- Не испытываю никакого негатива относительно крупного поражения «Спартака». У каждой команды бывают неудачные игры, на это может наткнуться любой клуб. Считаю, что это очень полезный и своевременный холодный душ для «Спартака».



Везение закончилось, оно не бесконечно. Этот элемент точно присутствовал в последних трех матчах. Однако я уверен, что Массимо Каррера и футболисты разберутся и примут соответствующие меры. Я не шокирован. Повторюсь, такое поражение – это своевременная пощечина для «Спартака». Ждем матча с «Рубином» и надеемся, что все будет как надо, - передает слова Мацуева «Чемпионат».

Напомним, что в четверг «Крылья Советов» на своем поле разгромили московский клуб со счетом 4:0.