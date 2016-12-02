В ФИФА назвали имена трех претендентов на приз имени Пушкаша за лучший гол года
Как сообщает официальный сайт ФИФА, голы полузащитника «Коринтианса» Марлоне, венесуэлки Данюшки Родригес и малайзийского полузащитнимка Мохда Фаиза Субри из «Пенанга» вошли в тройку претендентов на награду за самый красивый гол года, приз имени Ференца Пушкаша.
Обладатель награды будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте спортивной организации, а церемония вручения наград состоится 9 января 2017 года в Цюрихе.
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