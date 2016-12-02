Представители Кононова ведут переговоры с ЦСКА, «Анжи» и «Локомотивом»

Представители бывшего главного тренера «Краснодара» Олега Кононова ведут переговоры с ЦСКА, «Анжи» и «Локомотивом», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Кононов может заменить на посту главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Варианты с «Анжи» и «Локомотивом» прорабатываются на случай, если руководство этих клубов примет решение о смене главного тренера.

Последним местом работы Кононова был «Краснодар», в котором он проработал почти три сезона. При Кононове «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15.