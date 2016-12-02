Ибрагим Цаллагов: Победу над «Спартаком» посвящаю своей бабушке

Полузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.

– Таких результатов со «Спартаком» у нас еще не случалось. При мне точно не побеждали. Были ничьи. Сегодня победили, очень красиво. Хорошо, что наша команда победила. Хочу воспользоваться этим моментом и посвятить победу своей бабушке. Она очень переживает, радуется. Сегодня она счастлива. я уверен. Бабушка, эта игра со «Спартаком» – тебе!

– Удобно ли вам действовать в опорной зоне?

– Да, это моя родная позиция. Играть учился на ней. Меня использовали в игре на флангах при определенных обстоятельствах, потому что я и там могу играть.

– Что скажете про качество газона?

– Для этих погодных условий оно хорошо подготовлено. Спасибо тем, кто готовил поле, можно было играть в пас.