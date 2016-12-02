Ибрагим Цаллагов: Победу над «Спартаком» посвящаю своей бабушке
Полузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.
– Таких результатов со «Спартаком» у нас еще не случалось. При мне точно не побеждали. Были ничьи. Сегодня победили, очень красиво. Хорошо, что наша команда победила. Хочу воспользоваться этим моментом и посвятить победу своей бабушке. Она очень переживает, радуется. Сегодня она счастлива. я уверен. Бабушка, эта игра со «Спартаком» – тебе!
– Удобно ли вам действовать в опорной зоне?
– Да, это моя родная позиция. Играть учился на ней. Меня использовали в игре на флангах при определенных обстоятельствах, потому что я и там могу играть.
– Что скажете про качество газона?
– Для этих погодных условий оно хорошо подготовлено. Спасибо тем, кто готовил поле, можно было играть в пас.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция