Сергей Корниленко: Никто не ожидал, что счет окажется таким крупным

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.

– Эмоции от игры только самые положительные. Никто не ожидал, что счет окажется таким крупным. Перед игрой думали только о победе, настраиваться на другой результат было бы глупо. Слава Богу, что все получилось.

– В плохую погоду «Крылья» играют лучше…

– О погоде много можно говорить. Во многих городах в таких же условиях проходят матчи. Все находятся в равных условиях. Игроки «Спартака» говорят. что в Томске было холоднее, чем здесь. Правда, поле было получше. Но наша победа заслуженная. Я благодарен сотрудникам стадиона, которые готовили поле. И болельщикам, которые пришли на матч.

– Когда стало понятно, что это победа?

– Во время игры об этом не думаешь. Когда счет стал 4:0, в голове появились мысли, что матч уже не отпустим.

– Какая установка была на игру?

– Установку пересказывать не буду. «Спартак» больше контролировал мяч, мы грамотно убегали в контратаки.