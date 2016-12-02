Сергей Корниленко: Никто не ожидал, что счет окажется таким крупным
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.
– Эмоции от игры только самые положительные. Никто не ожидал, что счет окажется таким крупным. Перед игрой думали только о победе, настраиваться на другой результат было бы глупо. Слава Богу, что все получилось.
– В плохую погоду «Крылья» играют лучше…
– О погоде много можно говорить. Во многих городах в таких же условиях проходят матчи. Все находятся в равных условиях. Игроки «Спартака» говорят. что в Томске было холоднее, чем здесь. Правда, поле было получше. Но наша победа заслуженная. Я благодарен сотрудникам стадиона, которые готовили поле. И болельщикам, которые пришли на матч.
– Когда стало понятно, что это победа?
– Во время игры об этом не думаешь. Когда счет стал 4:0, в голове появились мысли, что матч уже не отпустим.
– Какая установка была на игру?
– Установку пересказывать не буду. «Спартак» больше контролировал мяч, мы грамотно убегали в контратаки.
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция