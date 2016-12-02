Опубликован файткард турнира Fight Nights Global 57

16 декабря в Москве промоутерская компания FIGHT NIGHTS GLOBAL представляет финальный турнир 2016 года FN GLOBAL 57.

На арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском зрители увидят поединки с участием сильнейших российских и зарубежных спортсменов, кульминацией которых станет полуфинал Гран-при в супертяжелом весе между Кириллом Сидельниковым (10-4) и Багой Агаевым (28-18). Представителя FEDOR TEAM из Старого Оскола по праву можно назвать одним из лучших спортсменов в истории боевого самбо. Сидельников к своим 28 годам успел уже стать пятикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. В ММА Кирилл выиграл 10 поединков, но в период с 2010 по 2015 староосколец не выступал на профессиональной арене. В большой мир ММА Сидельников вернулся вместе с легендарным Федором Емельяненко. 29 декабря 2015 года на турнире в Японии россиянин за две с небольшим минуты нокаутировал противника из Бразилии. Крайний поединок Кирилла прошел на юбилейном турнире FIGHT NIGHTS GLOBAL 50 в Санкт-Петербурге, в рамках которого представитель FEDOR TEAM одержал победу по очкам над немцем Рубеном Вульфом.

Бага Агаев несмотря на 31-летний возраст уже считается ветераном смешанных единоборств. В коллекции петербуржца числятся победы над такими бойцами как Максим Гришин, Роман Савочка, Константин Глухов, Магомед Маликов, Кевин Рэнделман. В крайнем бою Агаев сошелся в клетке с грозным панчером Сергеем Павловичем. Поединок продлился все три раунда и закончился победой Павловича, но, по мнению самого Баги, он этот бой не проиграл.

16 декабря зрители узнают имя чемпиона организации FIGHT NIGHTS GLOBAL в полусреднем весе (77.1 кг). В финале Гран-при в пятираундовом бою сойдутся Магомед Нуров (4-1) и Георгий Кичигин (11-5). Представитель Бойцовского клуба «Крепость» из Москвы все свои четыре поединка одержал досрочно, в крайнем бою нокаутировав Константина Линника из Украины. Нуров очень зрелищный боец, большую часть тренировочного процесса проводящий на родине муай тай в Таиланде.

Для Георгия Кичигина бой против Нурова в какой-то мере «вечер мести» за своего старшего брата Григория, проигравшего нокаутом Магомеду в четвертьфинале Гран-при. Победная серия Георгия достигла уже шести поединков, в крайнем из которых Кичигин одержал победу «армбаром» над многократным чемпионом мира по кикбоксингу Владимиром «Дровосеком» Тюриным.

Один из лучших легковесов Европы Ахмед Алиев (14-4) протестирует уровень своего мастерства в поединке с бойцом из Ирландии Питэром Куилли (9-3). Российский «Мясник» 25 сентября закрыл чувствительное поражение от Венера Галиева в повторном матче, продлив победную серию до четырех боев. Изначально с Алиевым должен был встретиться экс-боец UFC Норманн Парк, но боец из Северной Ирландии в ходе подготовки к бою травмировался и его место занял Питэр по прозвищу Show Stopper, известный тем, что состоит в одной команде с Конором Макгрегором. Зрителей ожидает дагестано-ирландская война в клетке!

На турнире FIGHT NIGHTS GLOBAL 57 зрителя увидят более десятка супер-боев, в весовой категории до 77.1 кг в клетку войдут призер чемпионата России по боевому самбо Николай Алексахин (17-4) и чемпион мира по боевому самбо Сайгид Изагахмаев (7-0). Победитель этого противостояния также способен рассчитывать на право побороться за титул чемпиона организации FIGHT NIGHTS GLOBAL. Воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова ведет победную серию из семи поединков, более того все свои победы Сайгид одержал досрочно. Его соперник Николай Алексахин в апреле 2016 года бился за титул организации ONE FC, уступив в довольно равном пятираундовом противостоянии небитому чемпиону Бену Аскрену. Для Алексахина поединок против Изагахмаева станет вторым выступлением в FIGHT NIGHTS GLOBAL. Дебют бойца из города Сельцо состоялся 28 марта 2014 года, в тот вечер Николай выиграл единогласным решением у мастера ушу саньда Исмаила Алиева.

Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион России по боевому самбо Алексей Иванов поприветствует в клетку опасного нокаутера из Владивостока Геннадия Ковалева. Противником Алексея Иванова 16 декабря должен был стать непобежденный проспект из Дагестана Алиасхаб Хизриев (6-0), но чемпион России по ММА и чемпион мира по универсальному бою получил травму и был вынужден сняться с турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 57. Новым соперником Иванова стал обладатель Кубка России по современному панкратиону из Владивостока Геннадий Ковалев (15-5). Приморский боец вдвое опытнее Алексея, но при этом его послужной список в любителях гораздо скромнее. Главное оружие Ковалева – убойные удары с обеих рук.

16 декабря в организации FIGHT NIGHTS GLOBAL дебютирует один из самых известных бойцов Азии, любимец казахской и китайской публики Куат Хамитов с послужным списком из 19 побед, 4-х поражений и одной ничьи. Соперником «Наймана» станет представитель Eagles MMA Team Гаджи Рабаданов, владеющий титулом чемпионом мира по ММА.

Также на турниры зрители увидят полуфинальный бой Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL в весовой категории до 61.2 кг между казахом Жуманом Жумабековым и Никитой Чистяковым и дебют в организации новоиспеченного чемпиона мира по ММА Омара Нурмагомедова, чьим соперником станет двукратный чемпион мира по джиу джитсу и чемпион мира по грепплингу Алым Исабаев из Киргизии.

ФАЙТКАРД ТУРНИРА 77.1 кг 3х5

Максим Буторин (Россия) – Анвар Чергесов (Россия) 61.2 кг 3х5

Омар Нурмагомедов (Россия) – Алым Исабаев (Киргизия) 61.2 кг 3х5 ½ Финал гран-при

Жуман Жумабеков (Казахстан) – Никита Чистяков (Россия) 93.0 кг 3х5

Дмитрий Минаков (Россия) – Мыктыбек Мамасалиев (Киргизия) 93.0 кг 3х5

Абдул-Хамид Давлятов (Таджикистан) – Дмитрий Марюхин (Россия) 70.3 кг 3х5

Куат Хамитов (Казахстан) – Гаджи Рабаданов (Россия) 77.1 кг 3х5

Алексей Иванов (Россия) – Геннадий Ковалев (Россия) 77.1 кг 3х5

Николай Алексахин (Россия) – Сайгид Изагахмаев (Россия) 73.0 кг 3х5

Ахмед Алиев (Россия) – Питер Куилли (Ирландия) 77.1 кг 5х5 Титульный бой

Георгий Кичигин (Россия) – Магомед Нуров (Россия) +93 кг 3х5 ½ Финала гран-при

Магомедбаг Агаев (Россия) – Кирилл Сидельников (Россия)

Спортивно-светское событие пройдет 16 декабря на арене ДС Динамо в Крылатском и начнется в 19-00.

Купить билеты можно на сайте WWW.FNBILET.COM и по телефону 8-495-908-67-64. Спортивно-светское событие пройдет 16 декабря на арене ДС Динамо в Крылатском и начнется в 19-00.

Заявки для аккредитации СМИ принимаются до 14 декабря 2016 года. Подробности на сайте fightnights.ru.