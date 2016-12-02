Гиорги Лория: Раньше мы играли в пять защитников, но пропускали больше

Голкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.

– «Спартак» – очень сильная команда, которая борется за чемпионство, и тут вдруг 4:0. Я такого счета, если честно, не ожидал. Главным было не пропустить, что и случилось. Ну а бонус – четыре забитых гола. Это было нелегко. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать на стадион, несмотря на не самую теплую погоду. Ну и, конечно, ребятам спасибо за хорошую игру.

– Статус соперника настраивал на матч особенно?

– Готовился к игре. Хотелось продлить сухую серию после игры с «Томью». Теперь надеюсь и следующую игру отыграть на ноль.

– Что изменил для вас, как для вратаря, Вадим Скрипченко?

– Раньше мы играли в пять защитников, но пропускали больше. Что изменилось, так это то, что мы стали играть в более атакующий футбол. Не отсиживаемся в обороне и не думаем только лишь о том, как не пропустить гол. Когда ты имеешь моменты в атаке, это всегда лучше. За счет этого и высокой реализации мы и забили четыре гола. Наша атакующая линия сыграла отлично.

– У «Крыльев» эмоциональный подъем. Перерыв на зиму не кстати?

– Наоборот, перерыв команде нужен. На сборах сыграемся еще лучше и во второй части чемпионата будем стараться играть еще лучше.

