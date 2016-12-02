Факундо Пирис: Сделали все, чтобы победить «Краснодар»
Полузащитник «Терека» Факундо Пирис прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.
- Рад тому, что удалось забить гол. Но больше всего рад, что мы выиграли. «Краснодар» - наш прямой конкурент, игра была за шесть очков. С «Краснодаром» трудно играть, это организованная команда с хорошим подбором футболистов. В первом круге был тяжелый матч, мы проиграли. И сегодня в памяти всплыл тот поединок, крупный счет, тот пенальти... Поэтому, сделали все, чтобы выиграть этот матч.
- Вы бурно праздновали гол.
- Эмоции были на высоте. Хочу посвятить гол своей дочери.
- Уже в воскресенье - матч в Москве.
- У нас мало времени до следующего матча, нужно сделать все необходимое для быстрого восстановления, чтобы быть готовым к игре с «Локомотивом». Это тоже будет важная игра, хотим добиться положительного результата, чтобы уйти на каникулы спокойно.
Матч
Голы
Пирис 25 (1:0). Грозав 33 (2:0). Анхель 72 (2:1 - автогол).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Адилсон, Мирзов (Митришев, 76), Грозав (Мбенг, 80), Мохаммади, Пирис, Балай (Родолфо, 89)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин, Ахмедов (Быстров, 30), Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 84), Эбуэ Куасси, Окриашвили, Каборе, Смолов
Предупреждения:
нет - Торбинский, 39; Быстров, 44; Налдо, 81
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция