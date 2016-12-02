Назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями» рассмотрит контрольная комиссия

Контрольно-квалификационная комиссия по судейству и инспектированию рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов». Напомним, москвичи проиграли в Самаре 0:4, пропустив первый гол с одиннадцатиметрового.

В том эпизоде главный арбитр матча Кирилл Левников назначил пенальти после стыка защитника «Спартака» Ильи Кутепова и нападающего «Крыльев Советов» Кристиана Паскуато. Игроки «Спартака» указывали, что фол был за пределами штрафной, а некоторые эксперты отмечали, что фолил и вовсе игрок «Крыльев», а не «Спартака».

- Решение главного судьи Левникова и ассистента Демешко будут рассмотрены на заседании контрольно-квалификационной комиссии на следующей неделе. Она рассмотрит спорные моменты из 16-го и 17-го туров, - отметил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Леонид Калошин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

Что касается второго гола самарцев, то некоторые указывали на то, что Ткачев забил гол уже после того, как истекла минута, добавленная ко времени первого тайма.

- Действительно, гол был забит, когда на секундомере было время 46.14. Но судья добавляет ко времени таймов минимальное количество времени. Если предположить, что в компенсированное время не было остановок, значит должно быть сыграно не менее одной минуты, но менее двух минут. Если в это время возникают какие-то ситуации, судья добавляет еще какое-то количество времени, - пояснил Калошин.