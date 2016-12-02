Андрей Ещенко: Каррера выступает за то, чтобы оборонялась вообще вся команда

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о методах работы наставника красно-белых Массимо Карреры.



«Каррера выступает за то, чтобы оборонялась вообще вся команда. Чтобы не было ситуаций, когда защитники делают все правильно, а форварды ошибаются. В итоге заставляет над обороной работать всех игроков – это логично.



Что он обычно говорит перед матчами? Каждый раз что-то новое, каждая речь достаточно эмоциональная и проникновенная, даже тяжело выделить одну – постоянно звучат вещи, которые трогают. Такая жизненная психология, не игровая даже», – цитирует Ещенко «Бизнес online».