Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Ещенко: Каррера выступает за то, чтобы оборонялась вообще вся команда

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о методах работы наставника красно-белых Массимо Карреры.

«Каррера выступает за то, чтобы оборонялась вообще вся команда. Чтобы не было ситуаций, когда защитники делают все правильно, а форварды ошибаются. В итоге заставляет над обороной работать всех игроков – это логично.

Что он обычно говорит перед матчами? Каждый раз что-то новое, каждая речь достаточно эмоциональная и проникновенная, даже тяжело выделить одну – постоянно звучат вещи, которые трогают. Такая жизненная психология, не игровая даже», – цитирует Ещенко «Бизнес online».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями» рассмотрит контрольная комиссияКонтрольно-квалификационная комиссия по судейству и инспектированию рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».Гиорги Лория: Раньше мы играли в пять защитников, но пропускали большеГолкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Сергей Корниленко: Никто не ожидал, что счет окажется таким крупнымНападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Ибрагим Цаллагов: Победу над «Спартаком» посвящаю своей бабушкеПолузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Денис Мацуев: Везение «Спартака» закончилось, оно не бесконечноПианист-виртуоз, посол чемпионата ЧМ-2018 Денис Мацуев поделился эмоциями от матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».Леонид Федун: Уверен, что Каррера все делает правильноВладелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.Пешая забастовка «Спартака». Микулик – об игре в СамареПешая забастовка «Спартака». Микулик – об игре в СамареОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о крупном поражении «Спартака» в Самаре.Комбаров получил травму и не сыграет с «Рубином» 5 декабряКак сообщает официальный сайт московского «Спартака», защитник Дмитрий Комбаров получил травму в матче с «Крыльями Советов».«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйПосле 16-го тура премьер-лиги сезона-2016/17 «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 31364 человека.«Спартак» – худшая команда чемпионата по разнице назначенных пенальтиВ матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Отметим, что первый гол от Молло красно-белые пропустили с пенальти.Александр Мирзоян: Игроки «Спартака» переоценили себяБывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян объяснил причины неудачной игры красно-белых с «Крыльями Советов» (0:4) в 16-м туре РФПЛ.Фернандо чаще всех в «Спартаке» терял мячВ матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.Точность острых передач «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» составила всего 19%В матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4.Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»Что случилось со «Спартаком»? Экспертиза «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин разбирает игру «Спартака» в Самаре.Георгий Миланов: Переход в «Спартак»? Лучше завершу карьеруПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов признался, что ни в коем случае не перешел бы в «Спартак».Уткин о поражении «Спартака»: А нефиг считать себя королями!Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.Самара. «Спартак». Карпин и КаррераСамара. «Спартак». Карпин и КаррераОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о волжских нокаутах красно-белых.Андрей Червиченко: «Спартак» слишком рано начал думать о первом местеАндрей Червиченко: «Спартак» слишком рано начал думать о первом местеБывший президент «Спартака» прокомментировал крупное поражение красно-белых от «Крыльев Советов».Кристиан Паскуато: Надеюсь, Каррера позовет меня на сбор «Спартака»Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал о встрече с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.Генич о поражении «Спартака»: Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал мгру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Андрей Ещенко
Андрей Ещенковсе новости

Cпецпредложение