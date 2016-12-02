Полузащитник «Краснодара» Перейра во второй раз стал отцом
Уругвайский полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра во вторый раз стал отцом.
«Поздравляем Маурисио и его семью с пополнением. Родители назвали своего второго сына Хуан Лукас. Желаем малышу и супруге Маурисио Габриэле здоровья, и всей семье счастья, благополучия и радости», - говорится на официальном сайте «Краснодара».
Поздравляем полузащитника «горожан» Маурисио Перейру с рождением сына!https://t.co/atChqwjzZp— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 декабря 2016 г.
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