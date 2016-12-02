Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зидан заявил, что он не заслуживает звания лучшего тренера в 2016 году

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал попадание в список претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2016 года.

«Каждый день я стараюсь учиться. Честно говоря, прошло слишком мало времени, чтобы я заслуживал попадания в список претендентов. В мире достаточно специалистов, которые заслуживают этого больше, чем я.

Прекрасно отдаю себе отчет в том, что для повышения своего уровня нужно немало времени. Но я наслаждаюсь своей работой, учусь и никуда торопиться не собираюсь», – цитирует французского специалиста AS.

Напомним, в этом году наставник выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также на награду, как лучшему тренеру по итогам 2016 года претендуют наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш (победа на Евро-2016) и главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, который выиграл с командой АПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зинедин Зидан: «Реал» не должен зацикливаться на победе, иначе мы потеряемсяЗинедин Зидан: «Реал» не должен зацикливаться на победе, иначе мы потеряемсяГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Барселоной»Зидан, Сантуш и Раньери претендуют на звание лучшего тренера годаСтала известна тройка претендентов на звание лучшего тренера 2016 года по версии ФИФА.Месут Озил: Прошло уже три года, а я до сих пор вспоминаю время в «Реале»Месут Озил: Прошло уже три года, а я до сих пор вспоминаю время в «Реале»Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил дал интервью мадридскому изданию Marca.Зидан включил Морату и Мариано в состав «Реала» на клубный чемпионат мираТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.Семейный подряд. Сын Зидана дебютировал за «Реал»Семейный подряд. Сын Зидана дебютировал за «Реал»В матче Кубка Испании произошло знаменательное событие: в основном составе мадридцев вышел сын главного тренера Зинедина Зидана – Энцо.Хаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая командаХаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая командаБывший полузащитник мадридского «Реала», который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», дал интервью испанскому изданию.Роналду не сыграет в Кубке Испании с «Культураль Леонеса»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об ответном матче с «Культураль Леонеса» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.Зинедин Зидан: Если бы я был Хамесом, никогда бы не перешел в «Реал»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных перед игрой 13-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом».Зидан больше не рассчитывает на Хамеса, «Реал» готов продать игрока за 70 млн евроТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом больше не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщает издание Marca.Зинедин Зидан: Рано делать выводы о состоянии Бэйла, завтра он пройдет медобследованиеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных после игры с лиссабонским «Спортингом» (2:1).Зинедин Зидан: «Реал» добился того, ради чего вышел на полеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Спортингом» (2:1) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.Криштиану Роналду: Зидан вызывает уважение, как тренер, но он продолжает учитьсяНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о главном тренере испанской команды Зинедине Зидане.Фернандо Морьентес: «Атлетико» – не фаворит в матче с «Реалом»Фернандо Морьентес: «Атлетико» – не фаворит в матче с «Реалом»Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании поделился ожиданиями от предстоящей встречи «сливочных» с «Атлетико» в 12-м туре.Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое местоПолузащитник «Лестера» Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.В назидание. 35 тысяч «зиданов» проучили МатерацциВ назидание. 35 тысяч «зиданов» проучили МатерацциДерби Южной Индии «Керала Бластерс» – «Ченнай» было похоже на маленький ад для Марко Матерацци.В чемпионате Индии болельщики на матче против команды Матерацци наденут маски ЗиданаГлавного тренера индийского клуба «Ченнай» Марко Матерацци в сегодняшнем матче чемпионата страны ждет акция протеста. Ее готовят болельщики клуба «Керала Бластерс».Криштиану Роналду: Работа тренером? Хочу получать удовольствие от настоящего моментаФорвард «Реала» Криштиану Роналду высказался о своих перспективах после завершения карьеры стать тренером.«Зинедин был впечатлен и согласился стать послом». Как Петербург подписал Зидана«Зинедин был впечатлен и согласился стать послом». Как Петербург подписал ЗиданаВ октябре Зинедин Зидан стал послом гостеприимства Петербурга. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» узнал, как так вышло.«Реал» попробует приобрести Коутиньо летом 2017 годаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах полузащитника «Ливерпуля» Фелипе Коутинью. Об этом сообщает издание OK Diario.Криштиану Роналду: Хочу выиграть чемпионат мира, мне нужны трофеиНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью клубному телевидению после продления контракта со «сливочными» до 2021 года.

Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости

Cпецпредложение