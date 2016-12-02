Зидан заявил, что он не заслуживает звания лучшего тренера в 2016 году

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал попадание в список претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2016 года.



«Каждый день я стараюсь учиться. Честно говоря, прошло слишком мало времени, чтобы я заслуживал попадания в список претендентов. В мире достаточно специалистов, которые заслуживают этого больше, чем я.

Прекрасно отдаю себе отчет в том, что для повышения своего уровня нужно немало времени. Но я наслаждаюсь своей работой, учусь и никуда торопиться не собираюсь», – цитирует французского специалиста AS.

Напомним, в этом году наставник выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также на награду, как лучшему тренеру по итогам 2016 года претендуют наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш (победа на Евро-2016) и главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, который выиграл с командой АПЛ.