Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры

Немецкий пилот «Мерседеса», чемпион «Формулы-1» 2016-го года Нико Росберг объявил о завершении карьеры.

«Я хотел бы воспользоваться возможностью и объявить о том, что я решил завершить свою карьеру в «Формуле-1». Мне трудно всё объяснить – с шести лет я мечтал попасть в «Королевские гонки» и стать чемпионом мира

Я потратил 25 лет на то, чтобы достичь этой цели и, не без помощи поклонников, команды, семьи и друзей, в этом году я добился того, чего хотел.

Этот невероятный опыт никогда не пройдет для меня бесследно. Мне было совсем непросто проигрывать два сезона подряд Льюису. Я даже не думал, что это может так сильно подпитывать мою мотивацию. Ведь порой я сам не верил, что смогу отыграться и осуществить свою мечту», - сказал 31-летний гонщик на пресс-конференции Международной автомобильной федерации (FIA).

BREAKING NEWS: Reigning world drivers' champion Nico Rosberg has announced his retirement from #F1 pic.twitter.com/vEzCB0eED3