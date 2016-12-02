Анфиса Резцова: В сборную России выбирали не по спортивному принципу

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и победительница Игр в лыжных гонках Анфиса Резцова дала интервью Lenta.ru.



– Вы сказали, что в сборной должны быть сильнейшие. У многих вызывает вопросы, например, кандидатура Светланы Слепцовой.

– Повернуть время вспять невозможно. Она очень талантливая спортсменка. Но в спорте многое решает характер, нужно «пахать». В свое время она была лидером, хотя гонор и высокомерие мешали ей всегда. Она могла бы вернуться на свой уровень и стать одной из сильнейших биатлонисток мира, если бы вовремя начала правильно тренироваться и готовиться. Но сейчас время упущено, чтобы попасть в 30 лет в сборную, ей надо быть на голову сильнее остальных.



У нас прошел отбор в Тюмени непонятно для кого, для галочки, видимо. В итоге на первый этап Кубка мира половина команды поехала незаслуженно. Биатлонисток выбирали не по спортивному принципу, а за какие-то прошлые заслуги. После неудачных выступлений возникают оправдания: у кого лыжи не работали, кому ветер сильный мешал. Слепцова после супермикста рассказала, что у нее замерзла рука.... Ты же из Ханты-Мансийска, тренируешься на морозах!, – сказала Резцова.