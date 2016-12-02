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Илья Геркус: У Самедова контракт, об уходе из «Локомотива» говорить не стоит

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о положении полузащитника Александра Самедова, который был отправлен Юрием Семиным в дубль.

«Самедов переведен в дубль по решению главного тренера, но пока контракт действующий, об уходе из клуба говорить не стоит. Тренерский штаб и главный тренер решают, где он будет играть», – цитирует главу «Локомотива» агентство «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Самедов близок к возвращению в московский «Спартак», воспитанником которого он и является.

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