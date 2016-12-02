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Защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес перейдет в «Краснодар»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Как сообщает «Матч ТВ», «Краснодар» планирует приобрести защитника «Ференцвароша» Кристиана Рамиреса.

Отмечается, что в ближайшее время российский клуб подпишет контракт с игроком сборной Эквадора, который был в расширенном составе национальной команды на ЧМ-2014 в Бразилии.

Добавим, что в октябре этого года Рамирес забил свой первый гол в матчах за сборную ( игра с командой Чили, квалификация ЧМ-2018).

На данный момент в активе защитника 14 матчей на клубном уровне, шесть желтых и одна красная карточка.


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