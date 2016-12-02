Защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес перейдет в «Краснодар»

Как сообщает «Матч ТВ», «Краснодар» планирует приобрести защитника «Ференцвароша» Кристиана Рамиреса.



Отмечается, что в ближайшее время российский клуб подпишет контракт с игроком сборной Эквадора, который был в расширенном составе национальной команды на ЧМ-2014 в Бразилии.



Добавим, что в октябре этого года Рамирес забил свой первый гол в матчах за сборную ( игра с командой Чили, квалификация ЧМ-2018).



На данный момент в активе защитника 14 матчей на клубном уровне, шесть желтых и одна красная карточка.



