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Нападающий молодежки «Зенита» Лесовой: Главное впечатление от российского футбола – длинные перелеты

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий молодежного состава «Зенита» Даниил Лесовой после победы над «Ростовом» (4:2) рассказал об адаптации в петербургском клубе, за который он выступает с ноября 2016 года.

- Вы забили первый гол в молодежном составе. Партнеры как-то особенно поздравили вас с этим свершением?
- Никто меня особенно не поздравлял, но чувства самые приятные, потому что это не просто дебютный гол в молодежном составе, но и первый мой мяч после травмы и длительного восстановления.

- Можно ли сказать, что после четырех проведенных матчей вы окончательно освоились в команде? 
- Я потихоньку приспосабливаюсь. Поначалу мне было тяжеловато, а сейчас уже ближе узнал всех ребят, и стало проще.

- Выезд в Ростов-на-Дону стал для вас вторым в молодежном составе. Какие впечатления от поездок по стране и как вам инфраструктура российского футбола?
- Главное впечатление - длинные перелеты. На Украине, где я выступал за киевское «Динамо», за час можно было приехать в любой город. В России же очень долго добираться до матчей. Если говорить об инфраструктуре, то меня впечатлила база «Краснодара», а в Ростове с этим, конечно, немного похуже, но, в целом, все нормально, - приводит слова Лесового официальный сайт «Зенита».

Напомним, 18-летний нападающий был дозаявлен «Зенитом» 10 ноября. Форвард перешел в петербургский клуб из киевского «Динамо» и принял российское гражданство. 2 декабря в матче молодежного первенства против «Ростова» (4:2) Лесовой забил первый гол за сине-бело-голубых. За молодежку «Зенита» форвард провел четыре игры.

Подопечные Игоря Симутенкова после 17 туров занимают третье место в таблице молодежного первенства, имея в активе 32 очка. Следующий матч в турнире молодежная команда «Зенита» проведет в марте 2017 года против ЦСКА.

Матч

Ростов (мол) - Зенит (мол) - 2:4 (2:2)

Голы

Соболь 5 (1:0). Кириллов 13 (1:1). Захаров 25 (2:1). Кириллов 45 (2:2). Лесовой 63 (2:3). Крапухин 69 (2:4).

Состав

Ростов (мол): Комиссаров, Скопинцев (Сухомлинов, 73), Ковалёв, Соболь (Карнута, 82), Христис, Забродин (Мкртчян, 76), Захаров, Ярошенко (Тананеев, 66), Шаповалов, Ходунов (Соловьёв, 66), Вебер (Нескоромный, 10)

Зенит (мол): Рыбиков, Пенчиков, Котов (Денисов, 90), Круговой, Бугриев, Каккоев, Кириллов (Колдунов, 81), Мусаев, Макеев (Козлов, 64), Крапухин (Плетнев, 88), Лесовой (Некрасов, 84)

Предупреждения:

нет - Мусаев, 8; Бугриев, 42

Судья:

Тарас Шевченко (Россия)

Место и дата

02 декабря 13:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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