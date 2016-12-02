Нападающий молодежки «Зенита» Лесовой: Главное впечатление от российского футбола – длинные перелеты

Нападающий молодежного состава «Зенита» Даниил Лесовой после победы над «Ростовом» (4:2) рассказал об адаптации в петербургском клубе, за который он выступает с ноября 2016 года.

- Вы забили первый гол в молодежном составе. Партнеры как-то особенно поздравили вас с этим свершением?

- Никто меня особенно не поздравлял, но чувства самые приятные, потому что это не просто дебютный гол в молодежном составе, но и первый мой мяч после травмы и длительного восстановления.

- Можно ли сказать, что после четырех проведенных матчей вы окончательно освоились в команде?

- Я потихоньку приспосабливаюсь. Поначалу мне было тяжеловато, а сейчас уже ближе узнал всех ребят, и стало проще.

- Выезд в Ростов-на-Дону стал для вас вторым в молодежном составе. Какие впечатления от поездок по стране и как вам инфраструктура российского футбола?

- Главное впечатление - длинные перелеты. На Украине, где я выступал за киевское «Динамо», за час можно было приехать в любой город. В России же очень долго добираться до матчей. Если говорить об инфраструктуре, то меня впечатлила база «Краснодара», а в Ростове с этим, конечно, немного похуже, но, в целом, все нормально, - приводит слова Лесового официальный сайт «Зенита».

Напомним, 18-летний нападающий был дозаявлен «Зенитом» 10 ноября. Форвард перешел в петербургский клуб из киевского «Динамо» и принял российское гражданство. 2 декабря в матче молодежного первенства против «Ростова» (4:2) Лесовой забил первый гол за сине-бело-голубых. За молодежку «Зенита» форвард провел четыре игры.

Подопечные Игоря Симутенкова после 17 туров занимают третье место в таблице молодежного первенства, имея в активе 32 очка. Следующий матч в турнире молодежная команда «Зенита» проведет в марте 2017 года против ЦСКА.