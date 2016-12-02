Слепцова, Малышко и Елисеев – в составе сборной России на спринтерские гонки в Эстерсунде
Союз биатлонистов России опубликовал составы мужской и женской команды на спринтерские гонки в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).
Женщины: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко.
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев.
Для Анастасии Загоруйко и Матвея Елисеева это будет первая гонка в сезоне.
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Напомним, спринтерские гонки пройдут 3 декабря. Женщины стартуют в 13:45, мужчины - в 16:45. Ранее в Эстерсунде прошли две индивидуальные гонки, смешанная эстафета и супермикст. Сборная России не завоевала ни одной медали.
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