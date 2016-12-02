Слепцова, Малышко и Елисеев – в составе сборной России на спринтерские гонки в Эстерсунде

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Екатерина Глазырина: Немного не хватало адреналина, стрессовой ситуации, чтобы я вышла и зажглась Россиянка Екатерина Глазырина прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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