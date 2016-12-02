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Нико Росберг: Теперь я просто муж и отец и в Ф1 никогда не вернусь

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Немецкий автогонщик Нико Росберг прокомментировал свое заявление о завершении карьеры гонщика «Формулы-1»

- Для меня это не стало трудностью, было ощущение, что все правильно. Единственное, что я должен признать – таким шагом я поставил в непростую ситуацию свою гоночную команду, и именно это для меня стало главной трудностью.

- Возможно ли ваше возвращение в «Формулу-1» в будущем?

Нет, совершенно точно нет. Эта история завершена. Конец. Теперь я просто отец и муж.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» объявил о завершении карьеры.

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