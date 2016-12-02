Тото Вольф: Мне было трудно принять уход Росберга

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление пилота команды Нико Росберга о завершении карьеры.

«Это был довольно непростой момент. Мы провели некоторое время в Абу-Даби, затем отправились в Малайзию. Особенно эмоциональный момент был, когда большая толпа поклонников скандировала имя Нико.



Затем мы сели на самолет из Куала-Лумпура в Сингапур, после чего отправились в Франкфурт. Мы поговорили по душам, и он был настолько уверен в своем решении, что не было ни тени сомнения, что так всё и будет. Мне это было трудно принять.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» объявил о завершении карьеры.